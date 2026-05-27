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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wembach: Streifvorgang auf Bundesstraße von Rennrad und Motorrad - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.05.2026, gegen 11.05 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317 zu einem Streifvorgang zwischen einem Rennrad und einem Motorrad.

Ein 56-jähriger Rennradfahrer befuhr in Wembach zunächst den Todtnauerli Weg in Richtung Schönau und bog an der Einmündung zur Bundesstraße nach rechts ab um im weiteren Verlauf wieder nach links auf den Flühweg einzubiegen. Gleichzeitig befuhr eine größere Motorradgruppe die Bundesstraße von Schönau kommend in Richtung Fröhnd. Als der Rennradfahrer nach links in den Flühweg einbiegen wollte versuchte ein 73-jähriger Motorradfahrer noch nach links auszuweichen. Beim Vorbeifahren streiften sich das Motorrad und das Rennrad. Der Rennradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und der Motorradfahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte ebenfalls. Beide wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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