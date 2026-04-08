Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in ein Vereinshaus

Haren (ots)

Zwischen Samstag, 4. April 2026, 12:00 Uhr, und Dienstag, 7. April 2026, 08:15 Uhr, kam es in Haren in der Schulstraße zu einem versuchten Einbruch in das Vereinshaus eines Schützenvereins. Unbekannte Täter versuchten, mit einem Stein eine Fensterscheibe einzuschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Dies misslang jedoch. Demnach wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Haren unter 05932/72100 entgegen.

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