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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwere Sexualstraftat in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Bereits am Freitagabend, den 27.03.2026, kam es in der Lingener Innenstadt zu einer schweren Sexualstraftat zum Nachteil eines 15-jährigen Mädchens.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche zwischen 19 und 21 Uhr im Bereich der Lookenstraße von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und in einen nahegelegenen Durchgang gezogen. Eine genauere zeitliche Eingrenzung des Tatzeitraums ist derzeit nicht möglich, da das Opfer infolge des Geschehens unter erheblichem Schock stand. Dort kam es zu einer sexuellen Gewalttat.

Anschließend gelang es dem Opfer, sich zu lösen und zu flüchten. Die Jugendliche wandte sich kurz darauf an ihre Angehörigen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei hat umgehend umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	etwa 180 cm groß
   -	etwa 20 bis 25 Jahre alt
   -	kräftige, muskulöse Statur
   -	brauner Vollbart
   -	dunkel gekleidet, möglicherweise graue Jogginghose
   -	sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent

Die Tat ereignete sich im rückwärtigen Bereich zwischen der Lookenstraße und angrenzenden Geschäften. Die Polizei geht davon aus, dass sich zur Tatzeit Personen in der Nähe aufgehalten haben könnten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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