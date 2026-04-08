Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Emlichheim (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2026, kam es gegen 16:22 Uhr auf der Ossestraße in Emlichheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 73-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die Ossestraße aus Richtung Emlichheim kommend in Richtung Niederlande. Kurz vor dem Grenzübergang querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Tier und stürzte. Infolge des Sturzes erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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