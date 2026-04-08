Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit Fahrradanhänger - Baby vorsorglich im Krankenhaus

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2026, kam es gegen 19:15 Uhr auf der Overledinger Straße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradanhänger.

Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Pedelec samt Fahrradanhänger, in dem sich ein Baby befand, auf dem Radweg aus Richtung Friesenstraße kommend in Richtung Flachsmeerstraße (K107) unterwegs.

Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr zeitgleich die Overledinger Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, nach links in die Kapitän-Hermanns-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den Radfahrer mit Anhänger offenbar aufgrund der tiefstehenden Abendsonne. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradanhänger umkippte.

Das Baby wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt es lediglich leichte Verletzungen. Die Autofahrerin stand unter Schock und wurde leicht verletzt.

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