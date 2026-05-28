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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Türfüllung an Gartenhütte von Kirche beschädigt und Leiter entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten, vermutlich mittels eines Fußtrittes, die hölzerne Türfüllung an der Gartenhütte der Kirche und entwendeten eine Alu-Leiter. Der Tatzeitraum beläuft sich zwischen Freitag, 22.05.2026, 15.00 Uhr und Dienstag, 26.05.2026, 09.00. Der oder die Täter betraten die Hütte, entwendeten die Leiter und rissen die Halterungen vor der Hütte ab. Rund 300 Meter von der Örtlichkeit entfernt konnte ein Teil der Leiter beschädigt in einem Gebüsch aufgefunden werden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 150 Euro, der Sachschaden auf rund 100 Euro. Der Polizeiposten Görwihl (07764/9329980) sucht Zeugen, welche in oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Kirche oder an der Gartenhütte gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 Hinweise entgegen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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