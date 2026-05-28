POL-FR: Laufenburg: 18-Jähriger mit E-Scooter im Städtle verunfallt
Freiburg (ots)
Im verkehrsberuhigten Bereich im Laufenburger Städtle kam es am Mittwoch, 27.05.2026 gegen 20.00 Uhr zu einem Sturz von einem 18-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser fuhr zuvor bergab in Richtung Laufenbrücke, als er in Höhe einer Gaststätte zu Fall kam. Laut Angaben eines Zeugen stellte sich der vordere Reifen des E-Scooters aufgrund eines Gullideckels, bei langsamer Geschwindigkeit, quer. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall mittelschwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem E-Scooter entstand geringer Sachschaden.
md/tb
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