Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Trickdiebstahl in der Römerstraße und Leopoldstraße

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.05.2026, gegen 13.50 Uhr, wurde ein 71-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahles. Er saß auf einer Parkbank in der Römerstraße bei einem Pflegeheim, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Er legte dem 71-Jährigen eine Zwei-Euromünze auf das Knie und bat darum das Geld zu wechseln. Der 71-Jährige holte seine Geldbörse heraus und der Unbekannte soll irgendetwas über dessen Geldbörse gehalten haben. Im Nachgang überprüfte der Geschädigte seine Geldbörse und stellte fest, dass 270 Euro aus dieser fehlten. Der Geschädigte hatte nicht bemerkt, wie der Unbekannte das Geld aus der Geldbörse nahm. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Anfang / Mitte 60, helle kurze Haare, hell gekleidet und sprach gebrochen Deutsch. Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 12.45 Uhr, wurde eine 82-jährige Frau Opfer eines Trickdiebstahles. Die Frau befand sich bei einem Bankinstitut in der Leopoldstraße und hob dort Bargeld ab. Sie begab sich zurück zu ihrem Pkw und legte ihre Geldbörse auf den Beifahrersitz. Aufgrund der Hitze waren die Fenster der Fahrer- und Beifahrerseite vollständig geöffnet. Im weiteren Verlauf trat ein unbekannter Mann an den Pkw und sprach die 82-Jährige an. Im hinteren Reifen ihres Pkws solle sich zu wenig Luft befinden. Als die 82-Jährige die Fahrertür ein wenig öffnete um nachzusehen, muss ein weiterer Unbekannter durch das geöffnete Beifahrerfenster gegriffen und die Geldbörse entwendet haben. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und Bankkarten. Der Unbekannte, von welchem sie angesprochen wurde, wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,65 - 1,70 Meter groß, dunkler Bart, sprach gebrochen Deutsch und trug ein helles Oberteil.

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