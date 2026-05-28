PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Trickdiebstahl in der Römerstraße und Leopoldstraße

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.05.2026, gegen 13.50 Uhr, wurde ein 71-jähriger Mann 
Opfer eines Trickdiebstahles.

Er saß auf einer Parkbank in der Römerstraße bei einem Pflegeheim, 
als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Er legte dem 
71-Jährigen eine Zwei-Euromünze auf das Knie und bat darum das Geld 
zu wechseln. Der 71-Jährige holte seine Geldbörse heraus und der 
Unbekannte soll irgendetwas über dessen Geldbörse gehalten haben. Im 
Nachgang überprüfte der Geschädigte seine Geldbörse und stellte fest,
dass 270 Euro aus dieser fehlten. Der Geschädigte hatte nicht 
bemerkt, wie der Unbekannte das Geld aus der Geldbörse nahm.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Anfang / Mitte 60, helle 
kurze Haare, hell gekleidet und sprach gebrochen Deutsch.


Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 12.45 Uhr, wurde eine 82-jährige Frau 
Opfer eines Trickdiebstahles.

Die Frau befand sich bei einem Bankinstitut in der Leopoldstraße und 
hob dort Bargeld ab. Sie begab sich zurück zu ihrem Pkw und legte 
ihre Geldbörse auf den Beifahrersitz. Aufgrund der Hitze waren die 
Fenster der Fahrer- und Beifahrerseite vollständig geöffnet. Im 
weiteren Verlauf trat ein unbekannter Mann an den Pkw und sprach die 
82-Jährige an. Im hinteren Reifen ihres Pkws solle sich zu wenig Luft
befinden. Als die 82-Jährige die Fahrertür ein wenig öffnete um 
nachzusehen, muss ein weiterer Unbekannter durch das geöffnete 
Beifahrerfenster gegriffen und die Geldbörse entwendet haben. In der 
Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und Bankkarten. 

Der Unbekannte, von welchem sie angesprochen wurde, wird wie folgt 
beschrieben: etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,65 - 1,70 Meter groß, 
dunkler Bart, sprach gebrochen Deutsch und trug ein helles Oberteil.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 12:18

    POL-FR: Jestetten: Jugendliche mit Kopfhörer auf den Ohren läuft in Auto

    Freiburg (ots) - Zu Fuß war am Dienstag, 26.05.2026 gegen 12.20 Uhr eine 15 Jahre alte Jugendliche auf dem Gehweg in der Saarstraße von Bahnhof herkommend in Richtung Schaffhauser Straße unterwegs. Sie hatte Kopfhörer mit Musik auf den Ohren und beabsichtigte ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten, die Straße zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 12:16

    POL-FR: Laufenburg: 18-Jähriger mit E-Scooter im Städtle verunfallt

    Freiburg (ots) - Im verkehrsberuhigten Bereich im Laufenburger Städtle kam es am Mittwoch, 27.05.2026 gegen 20.00 Uhr zu einem Sturz von einem 18-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser fuhr zuvor bergab in Richtung Laufenbrücke, als er in Höhe einer Gaststätte zu Fall kam. Laut Angaben eines Zeugen stellte sich der vordere Reifen des E-Scooters aufgrund eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren