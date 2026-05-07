PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt ohne Versicherungsschutz beendet

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochabend des 06.05.2026 wurde gegen 19:30 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Waldgasse ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten am E-Scooter ein Versicherungskennzeichen des Vorjahres fest. Der Jugendliche gab an, zu wissen, dass er ein neues Kennzeichen benötige. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer sowie gegen den Halter wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bitte beachten sie in diesem Zusammenhang die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit E-Scootern:

   - Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist
     nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit
     dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr 
     üben.
   - Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell
     fahren.
   - Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen.
     Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind 
     Pflicht. Diese muss zum 01.03. eines jeden Jahres erneuert 
     werden.
   - E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von 
     Personen ist daher verboten.
   - E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen 
     Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten 
     müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen
     sind tabu!
   - Während der Fahrt mit einem E-Scooter ist die Benutzung eines 
     Smartphones verboten.
   - Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei 
     Autofahrern. Es darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:42

    POL-PDLU: Vapes, Alkohol & Co.: Ludwigshafener Betriebe bei Testkäufen geprüft

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 06.05.2026 zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, hat das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizeidirektion Ludwigshafen mit Unterstützung des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen, dem Bereich Jugendförderung und Schülern der Höheren Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung in den Stadtteilen Mitte und Nord ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:56

    POL-PDLU: Gestohlener Motorroller aufgefunden

    Limburgerhof (ots) - Im Zeitraum von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 08:30 Uhr wurde ein Motorroller vom Parkplatz der Drogerie Rossmann entwendet. Der Roller wurde am Dienstagmorgen durch die Gemeindeverwaltung Limburgerhof auf dem Radweg in Richtung Königsbacher Straße mit Aufbruchsspuren aufgefunden. Wer im Zeitraum von 12 bis 8:30 Uhr im Bereich der Landauer Straße und Königsbacher Straße verdächtige Personen oder ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:56

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstag, den 05.05.2026, kam es in der Speyerer Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein 48-jähriger Autofahrer bog von der Hintergasse nach links in die Speyerer Straße ein und übersah hierbei einen von links kommenden bevorrechtigten Radfahrer. Der 12-jährige erlitt hierdurch kleine Schürfwunden, der Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren