Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vapes, Alkohol & Co.: Ludwigshafener Betriebe bei Testkäufen geprüft

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 06.05.2026 zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, hat das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizeidirektion Ludwigshafen mit Unterstützung des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen, dem Bereich Jugendförderung und Schülern der Höheren Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung in den Stadtteilen Mitte und Nord mehrere Testkäufe zur Überwachung des Jugendschutzgesetzes in verschiedenen Kiosken durchgeführt.

Schwerpunkt der Überprüfung war die vorschriftsmäßige Abgabe von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, E-Zigaretten, CBD-Blüten und -Rauchprodukte. Im Verlauf des Einsatzes wurden bei drei der zehn kontrollierten Geschäfte Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes festgestellt. In diesen Fällen wurden die altersbeschränkten Waren ohne die erforderliche Identitätsprüfung an die Jugendlichen ausgehändigt. Gegen das betreffende Verkaufspersonal, sowie gegen die jeweiligen Gewerbetreibenden wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) regelt die Abgabe von Suchtmitteln in der Öffentlichkeit. Ziel dieser Bestimmungen ist es, Kinder und Jugendliche vor gesundheitlichen Gefahren durch den Konsum von Alkohol und Tabak zu schützen. Der Handel und die Gastronomie sind gesetzlich verpflichtet, das Alter der Käufer durch die Kontrolle von Lichtbildausweisen sicherzustellen. Die Polizei und die Kommunalbehörden führen zur Überprüfung dieser Sorgfaltspflicht regelmäßig gemeinsame Kontrollmaßnahmen durch.

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