Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Uhrenverkäufer unterwegs

Frankenthal (ots)

Am 04.05.2026, gegen 15.00 Uhr, wurde hiesige Dienststelle von einem Zeugen darüber informiert, dass ein Mann in der Wormser Straße, auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums, Uhren zum Verkauf anbieten würde. Der Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte durch eine Streife mit seinem Pkw in der Eisenbahnstraße kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnten 13 Armbanduhren festgestellt werden. Diese wurden zur Überprüfung, ob es sich um Fälschungen handelt, durch die Streife sichergestellt. Ob der Mann in betrügerischer Absicht gehandelt hat, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Die Polizei warnt allerdings davor, im Rahmen von solchen Straßengeschäften Artikel zu erwerben, da diese sich oftmals als Fälschungen oder minderwertige Waren herausstellen.

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