Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochwertige Werkzeuge aus PKW entwendet

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde bei einem Auto in der Schlesier Straße eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend wurden durch den unbekannten Täter diverse Elektrowerkzeuge namhafter Hersteller im Wert von ca. 5.000 EUR entwendet. Wer im Zeitraum von 17 bis 6 Uhr im Bereich der Schlesier Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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