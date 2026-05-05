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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt ohne Führerschein beendet

Schifferstadt (ots)

Am Montagabend des 04.05.2026 fiel gegen 18:30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung ein E-Scooter in der Holzgasse auf, welcher deutlich schneller als 20 km/h fuhr. Der 14-jährige Fahrer konnte einer Kontrolle unterzogen werden und gab an, dass der Roller laut Tacho tatsächlich 50 km/h fahren würde. Es stellte sich außerdem heraus, dass für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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