POL-PDLU: Fahrt ohne Führerschein beendet
Schifferstadt (ots)
Am Montagabend des 04.05.2026 fiel gegen 18:30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung ein E-Scooter in der Holzgasse auf, welcher deutlich schneller als 20 km/h fuhr. Der 14-jährige Fahrer konnte einer Kontrolle unterzogen werden und gab an, dass der Roller laut Tacho tatsächlich 50 km/h fahren würde. Es stellte sich außerdem heraus, dass für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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