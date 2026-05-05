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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt, Waldsee (ots)

Am Montagmittag des 04.05.2026 wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 11 bis 12 Uhr eine Kontrollstelle an der Neustadter Straße in Mutterstadt mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen eingerichtet. Hierbei konnten zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, das schnellste Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 88 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Im Anschluss wurde eine weitere Kontrollstelle an der Ortsumgehung Waldsee / L 533 bis 13:15 Uhr eingerichtet. Es konnten weitere vier Fahrzeuge, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten, festgestellt werden. Der Spitzenreiter war hier mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h unterwegs. Weiterhin wurde ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert, bei welchem drogentypische Auffälligkeiten durch die Polizeibeamten festgestellt werden konnten. Der Fahrer räumte den Konsum von Tilidin und Cannabis ein, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Roller wurde präventiv sichergestellt. Außerdem konnte an einem Fahrzeug eine abgelaufene TÜV-Plakette sowie technische Mängel an drei weiteren Fahrzeugen erkannt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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