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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gestohlener Motorroller aufgefunden

Limburgerhof (ots)

Im Zeitraum von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 08:30 Uhr wurde ein Motorroller vom Parkplatz der Drogerie Rossmann entwendet. Der Roller wurde am Dienstagmorgen durch die Gemeindeverwaltung Limburgerhof auf dem Radweg in Richtung Königsbacher Straße mit Aufbruchsspuren aufgefunden. Wer im Zeitraum von 12 bis 8:30 Uhr im Bereich der Landauer Straße und Königsbacher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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