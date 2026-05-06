Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2026, kam es in der Speyerer Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein 48-jähriger Autofahrer bog von der Hintergasse nach links in die Speyerer Straße ein und übersah hierbei einen von links kommenden bevorrechtigten Radfahrer. Der 12-jährige erlitt hierdurch kleine Schürfwunden, der Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 1.200 EUR.

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