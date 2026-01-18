Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kirchstraße/Fahnenweg in Papenburg. Eine 39-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes befuhr die Kirchstraße aus Richtung Leer kommend in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in den Fahnenweg abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit einem Opel die Kirchstraße in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es während des Abbiegevorgangs der Mercedes-Fahrerin zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Fahrerin des Opel sowie deren Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Da die genaue Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Lichtzeichenanlage oder zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

