PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kirchstraße/Fahnenweg in Papenburg. Eine 39-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes befuhr die Kirchstraße aus Richtung Leer kommend in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in den Fahnenweg abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit einem Opel die Kirchstraße in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es während des Abbiegevorgangs der Mercedes-Fahrerin zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Fahrerin des Opel sowie deren Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Da die genaue Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Lichtzeichenanlage oder zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:06

    POL-EL: Meppen - Täter erlangten kein Diebesgut

    Meppen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 16.01.2026, 21:30 Uhr, bis Samstag, 17.01.2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einer Bildungseinrichtung in der Vogelpohlstraße in Meppen. Eine bislang unbekannte Täterschaft warf mittels eines Steins den Glaseinsatz einer Tür eines Seminarhauses ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend wurden die Räume augenscheinlich durchsucht. Nach ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:14

    POL-EL: Emlichheim - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Emlichheim (ots) - Am Dienstag, 14.01.2026, zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in Emlichheim ein geparkter grauer VW Golf beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:14

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - Am Freitag, 16.01.2026, zwischen 06:30 Uhr und 13:15 Uhr, kam es in der Marktstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in einer Parklücke abgestellten VW Golf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren