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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec-Fahrerin stürzt an Bordstein - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, gegen 13.45 Uhr, stürzte eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin an einem Bordstein und verletzte sich schwer.

Die Frau befuhr die Tumringer Straße in Richtung Tumringen, als sie aus hier nicht bekannten Gründen mit einem Rad an den rechten Borstein kam und anschließend stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Sachlage trug sie keinen Fahrradhelm.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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