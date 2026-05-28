Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrug - angebliche Notlage

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 33-Jähriger Mann von einem Unbekannten angesprochen und nach Geld für die Heimreise nach England gefragt. Beide begaben sich zu einer Bank, wo der Geschädigte 1.000 Euro abhob und dem Unbekannten im Tausch gegen zwei Goldketten, zwei Goldringen und einer Rolex-Uhr übergab. Im Anschluss begab sich der Geschädigte zu einem Goldankäufer, welcher die Gegenstände auf einen Wert von etwa 30 Euro schätzte. Auch die Rolex-Uhr war eine Fälschung.

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