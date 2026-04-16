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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 13.04.2026, 16:00 Uhr, bis 14.04.2026, 07:00 Uhr, kam es In den Almen in Bad Dürkheim zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug auf einem Baustellengelände. Bislang unbekannte Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem umzäunten Lagerplatz einer Baufirma und beschädigte an einem dort abgestellten Lkw eine Fensterscheibe. Aus dem Fahrzeuginneren wurde anschließend ein Werkzeugkoffer entwendet. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Werkzeuge und Wertgegenstände nach Möglichkeit nicht in Fahrzeugen zurückzulassen oder zusätzlich gegen Diebstahl zu sichern. Zudem sollten Baustellengelände, wenn möglich, ausreichend beleuchtet und gesichert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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