Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall auf Kreisstraße 6333 - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2026, kurz vor 08.00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6333 zu einem Auffahrunfall.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer und ein 32-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in einer Fahrzeugkolonne die Kreisstraße 6333 von Reinfelden kommend in Richtung Minseln. Ein Pkw in der Kolonne wollte nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg nach Nollingen einbiegen, musste aber aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Der 55-jährige Pkw-Fahrer bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der 32-jährige Pkw-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Pkw des 55-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Sperrung des Nollinger Bergtunnels kam es auf der Umleitungstrecke zu dementsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

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