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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Gleitschirmflieger während Landung abgestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, kurz nach 19.00 Uhr, stürzte ein 34-jähriger Gleitschirmflieger bei der Landung aus etwa 10 Metern Höhe ab. Der 34-Jährige befand sich im Landeanflug, unweit des Parkplatzes "Hasenhorn", als er wohl von einer Windböe erfasst wurde, der Schirm sich verdreht habe und er aus einer Höhe von etwa 10 Metern abstürzte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in die Uniklinik nach Freiburg verflogen. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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