Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Schlägerei führt zum Auffinden von Diebesgut - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2026, gegen 16.30 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Freiburg eine größere Schlägerei mit rund 15 beteiligten Personen auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg gemeldet.

Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen, unterstützt durch Kräfte der Bundespolizei sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, konnten vor Ort nur noch vereinzelte Personen angetroffen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden zwei Personen vorläufig festgenommen, die nach derzeitigen Erkenntnissen aktiv an der vorausgegangenen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte diverses mutmaßliches Diebesgut sicher. In mehreren Taschen und einem Koffer befanden sich zahlreiche Kleidungsstücke, an denen teilweise noch Etiketten angebracht waren. Der Wert der Ware, die nach bisherigen Erkenntnissen aus gewerbsmäßigen Ladendiebstählen stammen dürfte, wird auf etwa 800 bis 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

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