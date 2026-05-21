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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0337--Autos in der Neustadt beschädigt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Gellertstraße Zeit: 20.5.26, 20.50 Uhr bis 21.20 Uhr

Unbekannte beschädigten am späten Mittwochabend in der Bremer Neustadt mehrere Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Innerhalb von einer halben Stunde wurden in der Gellertstraße im Bereich zwischen Buntentorsteinweg und Hardenbergstraße an bislang etwa 20 Autos der Lack zerkratzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in den Straßen oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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