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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0333--Stau nach Autobrand auf der Autobahn--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Lesum, Autobahn 270 (A270)
Zeit: 	19.5.26, 1.25 Uhr

In der Nacht zu Dienstag geriet ein Ford Galaxy aus bisher ungeklärter Ursache auf der A 270, kurz vor der Anschlussstelle Lesum in Fahrtrichtung Farge, in Brand. Verletzte gab es bei dem Vorfall keine.

Für die Löscharbeiten sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die A 270 in Fahrtrichtung Farge vorübergehend gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die Fahrbahnen konnte im Laufe des Dienstagmorgens wieder freigegeben werden. Der ausgebrannte Pkw wurde zur weiteren Brandursachenermittlung abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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