Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0333--Stau nach Autobrand auf der Autobahn--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Autobahn 270 (A270) Zeit: 19.5.26, 1.25 Uhr

In der Nacht zu Dienstag geriet ein Ford Galaxy aus bisher ungeklärter Ursache auf der A 270, kurz vor der Anschlussstelle Lesum in Fahrtrichtung Farge, in Brand. Verletzte gab es bei dem Vorfall keine.

Für die Löscharbeiten sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die A 270 in Fahrtrichtung Farge vorübergehend gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die Fahrbahnen konnte im Laufe des Dienstagmorgens wieder freigegeben werden. Der ausgebrannte Pkw wurde zur weiteren Brandursachenermittlung abgeschleppt.

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