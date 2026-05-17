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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0330--Auto prallt gegen Mauer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Kap-Horn-Straße
Zeit: 	16.5.26, 20.40 Uhr

Am Samstagabend kam es in den Industriehäfen zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Autos hintereinander die Kap-Horn-Straße in Richtung Schleuse Oslebshausen, als der vordere Pkw, ein VW Golf, die Geschwindigkeit deutlich verringerte. Der nachfolgende Mercedesfahrer versuchte daraufhin, den Wagen links zu überholen.

Während des Überholvorgangs lenkte die 25-jährige Golf-Fahrerin nach eigenen Angaben nach links, um zu wenden. Der überholende 24 Jahre alte Fahrer erschrak hierbei so sehr, dass er offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte und mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Mercedes gegen eine angrenzende Wand fuhr.

Der 24-jährige Mercedesfahrer und seine beiden Insassen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. An dem Mercedes entstand durch den Aufprall ein Totalschaden. Die 25-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun das Verkehrsunfallkommissariat der Polizei Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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