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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0329--Hausbrand in Arsten - Bewohner tot geborgen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Arsten, OT Arsten, Hinter dem Vorwerk
Zeit: 	15.5.26, 21.20 Uhr

Am Freitagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Arsten gerufen. In dem Haus fanden die Einsatzkräfte eine Person, die nur noch tot geborgen werden konnte.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Küche des Reihenendhauses an der Straße Hinter dem Vorwerk zu einem Brand. Einsatzkräfte fanden den 88 Jahre alten Bewohner leblos im Badezimmer vor; eine sofortige Reanimation durch Rettungskräfte verlief erfolglos. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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