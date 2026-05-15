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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0326--Festnahme nach Tötungsdelikt in Schwachhausen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Slevogtstraße
Zeit: 	21.4.26, 15.30 Uhr

Nach den tödlichen Messerstichen in Schwachhausen im April, bei dem ein 41-Jähriger verstarb (siehe unsere Pressemeldung Nr. 0275), haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg erzielt und eine mutmaßliche Täterin festgenommen.

Im Zuge intensiver Ermittlungen der Mordkommission geriet die 29-jährige Ex-Lebensgefährtin als Tatverdächtige in den Fokus. Gegen sie konnte ein Haftbefehl erwirkt und in dieser Woche vollstreckt werden. Sie wurde widerstandslos in einer Wohnung in Gröpelingen festgenommen.

Die Motivlage und der konkrete Ablauf der Tat ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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