Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0325 --Jugendlicher bei Straßenraub in Sebaldsbrück mit Messer angegriffen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Esmarchstraße Zeit: 12.05.26, 21.50 Uhr

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde am späten Dienstagabend in Sebaldsbrück von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Jugendliche war gegen 21.50 Uhr zu Fuß auf der Esmarchstraße in Richtung Einsteinstraße unterwegs, als ihn in Höhe der Virchowstraße ein Unbekannter von hinten mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Geld forderte.

Nach Angaben des 16-Jährigen drehte er sich um und schubste den Täter zunächst weg. Daraufhin schlug der Unbekannte ihm mit der Faust gegen die Augenbraue. Der Jugendliche setzte sich ebenfalls zur Wehr und schlug zurück. Anschließend führte der Täter mit dem Messer eine Stichbewegung in Richtung des Oberkörpers aus. Das Messer beschädigte dabei die Jacke des Jugendlichen, verletzt wurde er nicht. Aus Angst händigte der 16-Jährige dem Räuber schließlich sein iPhone 14 aus. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: schwarze Hautfarbe, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarzer Pullover, blaue Jeans, schwarze Mütze mit weißem Emblem, dunkle Augen, schwarzer Ziegenbart sowie zusammengewachsene Augenbrauen. Er sprach gebrochen Deutsch.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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