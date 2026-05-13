PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0325 --Jugendlicher bei Straßenraub in Sebaldsbrück mit Messer angegriffen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Esmarchstraße
Zeit: 	12.05.26, 21.50 Uhr

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde am späten Dienstagabend in Sebaldsbrück von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Jugendliche war gegen 21.50 Uhr zu Fuß auf der Esmarchstraße in Richtung Einsteinstraße unterwegs, als ihn in Höhe der Virchowstraße ein Unbekannter von hinten mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Geld forderte.

Nach Angaben des 16-Jährigen drehte er sich um und schubste den Täter zunächst weg. Daraufhin schlug der Unbekannte ihm mit der Faust gegen die Augenbraue. Der Jugendliche setzte sich ebenfalls zur Wehr und schlug zurück. Anschließend führte der Täter mit dem Messer eine Stichbewegung in Richtung des Oberkörpers aus. Das Messer beschädigte dabei die Jacke des Jugendlichen, verletzt wurde er nicht. Aus Angst händigte der 16-Jährige dem Räuber schließlich sein iPhone 14 aus. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: schwarze Hautfarbe, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarzer Pullover, blaue Jeans, schwarze Mütze mit weißem Emblem, dunkle Augen, schwarzer Ziegenbart sowie zusammengewachsene Augenbrauen. Er sprach gebrochen Deutsch.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0324--Polizei Bremen erweitert Onlineanzeige: "Diebstahl 2.0" verfügbar--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 12.5.26 Die Polizei Bremen hat ein überarbeitetes Modul für Onlineanzeigen im Bereich Diebstahl in Betrieb genommen. Mit dem neuen Angebot "Diebstahl 2.0" können nun alle sonstigen Diebstahlsdelikte online angezeigt werden. Gleichzeitig wurde die Onlinewache noch benutzerfreundlicher gestaltet und der digitale Service für ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 15:18

    POL-HB: Nr.: 0321 --Reizgas in Schule versprüht - mehrere Verletzte--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT-Westend, Bremerhavener Straße Zeit: 12.05.2026, 11 Uhr An einer Schule in Walle hat am Dienstag eine 12 Jahre alte Schülerin Reizgas versprüht. Dabei erlitten insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte leichte Verletzungen. Zwei Schüler wurden vorsorglich zur weiteren ambulanten Untersuchung in ein ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 14:15

    POL-HB: Nr.: 0323 --Blitzschneller Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 12.05.2026 Nach mehreren Betrugsdelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer mutmaßlichen Täterin, siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung Nr. 320 vom heutigen Tag. Die Gesuchte, eine Jugendliche aus Bremen, konnte identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren