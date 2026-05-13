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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0324--Polizei Bremen erweitert Onlineanzeige: "Diebstahl 2.0" verfügbar--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	12.5.26

Die Polizei Bremen hat ein überarbeitetes Modul für Onlineanzeigen im Bereich Diebstahl in Betrieb genommen. Mit dem neuen Angebot "Diebstahl 2.0" können nun alle sonstigen Diebstahlsdelikte online angezeigt werden. Gleichzeitig wurde die Onlinewache noch benutzerfreundlicher gestaltet und der digitale Service für Bürgerinnen und Bürger weiter verbessert.

Neben dem Diebstahl rund ums Fahrzeug und Fahrrad können ab sofort alle sonstigen Diebstähle bequem online angezeigt werden.

Mit der Erweiterung reagiert die Polizei Bremen auf den Wunsch nach einfachen und zeitgemäßen digitalen Angeboten. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern in geeigneten Fällen eine schnelle und unkomplizierte Anzeigenerstattung zu ermöglichen, unabhängig von Öffnungszeiten und ohne persönlichen Behördengang.

Die Onlinewache ist erreichbar über die Homepage der Polizei Bremen unter www.Polizei.Bremen.de (Reiter "Onlineanzeige") sowie über das bundesweite Onlinewachen-Portal der Polizei.

Eine weitere Erweiterung der Onlinewache um zusätzliche Module und Deliktsarten ist bereits geplant.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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