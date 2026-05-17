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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0331--Polizisten angegriffen und verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Tenever, Walliser Straße
Zeit: 	17.5.26, 1.35 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es nach Anwohnerbeschwerden über eine lärmende Jugendgruppe in Osterholz zu einem Polizeieinsatz.

Die rund 60 Jugendlichen und jungen Erwachsenen hielten sich nachts lärmend vor einem Kiosk an der Walliser Straße auf, spielten dabei laute Musik ab und entfachten kleine Feuer. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, wurde sofort aus der Gruppe heraus Pyrotechnik in Richtung der Polizisten gezündet, die vor ihnen explodierte; auch wurde eine Getränkedose nach ihnen geworfen. Das volle Getränk traf dabei eine Polizistin am Kopf. Sie wurde leicht verletzt.

Mit Unterstützungskräften wurden Personenkontrollen durchgeführt und Platzverweise erteilt. Die Einsatzkräfte fertigten Anzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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