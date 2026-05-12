Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Jahresstatistik 2025 des Hauptzollamtes Erfurt

950 Millionen Euro Steuern und Abgaben eingenommen

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Erfurt (ots)

- 950,7 Millionen Euro Steuern und Abgaben eingenommen - 44,5 Millionen Euro durch den Vollstreckungsdienst beigetrieben - 19,0 Millionen abgefertigte Warenpositionen - 76,3 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung ermittelt

Einnahmen

950,7 Millionen Euro Steuern und Abgaben hat das Hauptzollamt Erfurt im Jahr 2025 eingenommen (2024: 841,9 Millionen Euro). Davon entfielen 476,5 Millionen Euro auf Einfuhrabgaben wie Zölle (57,7 Millionen Euro) und Einfuhrumsatzsteuer (418,8 Millionen Euro). Einfuhrabgaben entstehen in der Regel beim Import von Waren aus Nicht-EU-Ländern. Während die Einfuhrumsatzsteuer in den Bundeshaushalt fließt, werden die Zolleinnahmen zum größten Teil an den EU-Haushalt abgeführt.

474 Millionen Euro Verbrauchsteuern hat das Hauptzollamt Erfurt im Jahr 2025 eingenommen. Dazu zählen unter anderem die Energiesteuer, Stromsteuer, Tabaksteuer und Alkoholsteuer. Demgegenüber standen Entlastungsbeträge in Höhe von 141,1 Millionen Euro.

Der Vollstreckungsdienst des Hauptzollamtes Erfurt trieb im Jahr 2025 insgesamt 44,5 Millionen Euro aus der Vollstreckung von offenen Forderungen des Bundes und der Sozialbehörden bei. Gepfändete Gegenstände werden im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Aus den erzielten Verkaufserlösen werden die offenen Forderungen beglichen.

Schutz von Sicherheit und Ordnung

Die Bediensteten der Kontrolleinheiten Verkehrswege und Reiseverkehr kontrollierten im vergangenen Jahr über 34.000 Personen nach mitgeführten Waren. Dabei stellten sie 47,5 Kilogramm Betäubungsmittel, 496 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper, über eine Million Schmuggelzigaretten, 238 Liter Substitute für Tabakwaren, 140 Kilogramm unversteuerten oder nicht verkehrsfähigen Wasserpfeifentabak sowie 192 Waffen oder Waffenteile, deren Einfuhr verboten ist, sicher.

In 3.150 Fällen vollstreckten die Kontrolleinheiten offene Forderungen in Höhe von 360.000 Euro bei im Ausland ansässigen Schuldnerinnen und Schuldnern und stellten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung 351.500 Euro Barmittel oder gleichgestellte Zahlungsmittel fest.

Wegen Zuwiderhandlungen gegen zoll- und verbrauchsteuerrechtliche Bestimmungen leiteten die Kontrolleinheiten im vergangenen Jahr 116 Bußgeld- und 2.134 Strafverfahren ein.

Grenzüberschreitender Warenverkehr

Die sechs Zollämter und zwei Zollservicepunkte im Bezirk des Hauptzollamtes Erfurt fertigten im vergangenen Jahr 19 Millionen Warenpositionen von Firmen und Privatpersonen zollrechtlich ab (Einfuhr: 205.642, Ausfuhr: 18.481.080, Versandverfahren: 336.732).

Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Erfurt kontrollierte im vergangenen Jahr 1.585 Arbeitgeber. 17.011 Personen wurden überprüft.

Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten 3.472 Strafverfahren sowie 2.153 Bußgeldverfahren ein. Im Ergebnis ihrer bundesweiten straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen deckten sie einen Gesamtschaden von 76,3 Millionen Euro auf.

Die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Ermittlungsverfahren führten zu Freiheitsstrafen von insgesamt 36,8 Jahren. Die von den Gerichten verhängten Geldstrafen belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. Das Hauptzollamt Erfurt hat Bußgelder in Höhe von 4,4 Millionen Euro verhangen.

Die aufgedeckte Schadenssumme errechnet sich aus nicht beziehungsweise zu wenig gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen, nicht oder zu wenig gezahlten Beiträgen zur Sozialkasse des Baugewerbes, zu Unrecht erhaltenen Leistungen von der Agentur für Arbeit und den Jobcentern sowie nicht beziehungsweise zu wenig gezahlten Beiträgen an die Berufsgenossenschaften. Bei Mindestlohnunterschreitungen ergibt sich die Schadenssumme aus der Differenz von Mindestlohn und dem tatsächlich gezahlten Lohn.

Personalgewinnung

Am 1. März und 1. September 2025 haben insgesamt 33 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung im mittleren Dienst beziehungsweise ihr duales Studium im gehobenen Dienst beim Hauptzollamt Erfurt begonnen.

Interessierte an einer Ausbildung oder an einem dualen Bachelor-Studium können sich noch bis zum 15. Oktober 2026 beim Zoll bewerben. Der nächste Ausbildungs- und Studienbeginn ist am 1. September 2027. Weitere Informationen bietet der Zoll unter www.zoll-karriere.de.

Wir sind der Zoll

Am 27. Juni 2026 lädt der Zoll zu einem Tag der offenen Tür in die Zollschule Erfurt ein. Interessierte erhalten einen spannenden Einblick in die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie in die vielfältige Arbeit des Zolls.

Ein buntes Programm wird angeboten:

- Vorstellung der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland - Führungen durch die Zollschule - Infostände rund um den Zoll - Zollhunde im Einsatz - Einsatzfahrzeuge - Vorführung der Einsatztechniken

Der Tag der offenen Tür findet von 10 bis 16 Uhr in der Zollschule Erfurt in der Werner-Seelenbinder-Straße 14 in 99096 Erfurt statt. Die Zollschule ist barrierefrei über die Straßenbahn-Haltestelle Station-Ost zu erreichen. Parkmöglichkeiten stehen an der P+R Thüringenhalle zur Verfügung.

Zusatzinformation:

Die Jahresstatistik 2025 ist als Anlage beigefügt.

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