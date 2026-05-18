Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0332--Polizisten stellen Einbrecher in Walle--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Hohweg, Rosenheimer Straße Zeit: 16.5.26, 23.20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten am Samstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Walle. Der 43-Jährige und der 46-Jährige sind verdächtig, in ein Gartenbauunternehmen eingebrochen zu sein.

Gegen 23:20 Uhr meldete der Inhaber über den Notruf, dass er über eine Überwachungskamera zwei Männer auf dem Gelände seines Betriebes in der Rosenheimer Straße beobachten würde, wie sie versuchten, sich Zutritt zur Werkstatt zu verschaffen. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und stellten die beiden 43 und 46 Jahre alten Verdächtigen mit Unterstützung der Diensthundeführer noch auf dem Gelände. Sie hatten sich im Gebüsch versteckt.

Die Polizisten fanden einen Kuhfuß sowie einen Schraubendreher in unmittelbarer Nähe der Verdächtigen. Bei dem 46 Jahre alten Tatverdächtigen konnte außerdem ein Autoschlüssel gefunden werden. Das dazugehörige Auto stand vermutlich als Fluchtwagen vor der Firma bereit. Es hatte gestohlene Kennzeichen. Alle gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Das Auto wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.

Die Einsatzkräfte nahmen die Männer mit auf die Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt wurden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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