Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0334 --Couragierter Radfahrer verfolgt Kettenräuber und bringt Beute zurück--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 19.05.26, 15.20 Uhr

Dank des mutigen Einschreitens eines 26 Jahre alten Radfahrers konnte eine 90-jährige Bremerin nach einem Straßenraub in Schwachhausen ihre gestohlene Goldkette schnell zurückbekommen.

Die Seniorin war am Dienstagnachmittag gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Schwachhauser Heerstraße spazieren, als sich plötzlich ein unbekannter Mann von hinten näherte und ihr die wertvolle Goldkette vom Hals riss. Anschließend flüchtete der Täter zunächst zu Fuß und setzte seine Flucht später mit einem E-Scooter fort.

Ein 26-jähriger Radfahrer wurde durch die Hilfeschreie der Frau auf die Situation aufmerksam und reagierte sofort. Er nahm die Verfolgung des Räubers auf, stellte ihn kurze Zeit später und forderte ihn auf, die gestohlene Goldkette herauszugeben. Der Täter kam dieser Aufforderung nach. Der couragierte Zeuge brachte die Kette anschließend zurück zu der 90-Jährigen.

Der Räuber flüchtete danach in Richtung Kurfürstenallee. Die Ermittlungen zu dem Mann dauern an, die Polizei hat hierzu bereits gute Ermittlungsansätze.

Die Polizei Bremen lobt den 26-jährigen Radfahrer für sein besonnenes und mutiges Verhalten. Solche Formen der Zivilcourage können helfen, Straftaten aufzuklären und Betroffenen schnell zu helfen - ohne sich dabei selbst unnötig in Gefahr zu bringen.

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