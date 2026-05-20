PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0334 --Couragierter Radfahrer verfolgt Kettenräuber und bringt Beute zurück--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Schwachhauser Heerstraße
Zeit: 	19.05.26, 15.20 Uhr

Dank des mutigen Einschreitens eines 26 Jahre alten Radfahrers konnte eine 90-jährige Bremerin nach einem Straßenraub in Schwachhausen ihre gestohlene Goldkette schnell zurückbekommen.

Die Seniorin war am Dienstagnachmittag gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Schwachhauser Heerstraße spazieren, als sich plötzlich ein unbekannter Mann von hinten näherte und ihr die wertvolle Goldkette vom Hals riss. Anschließend flüchtete der Täter zunächst zu Fuß und setzte seine Flucht später mit einem E-Scooter fort.

Ein 26-jähriger Radfahrer wurde durch die Hilfeschreie der Frau auf die Situation aufmerksam und reagierte sofort. Er nahm die Verfolgung des Räubers auf, stellte ihn kurze Zeit später und forderte ihn auf, die gestohlene Goldkette herauszugeben. Der Täter kam dieser Aufforderung nach. Der couragierte Zeuge brachte die Kette anschließend zurück zu der 90-Jährigen.

Der Räuber flüchtete danach in Richtung Kurfürstenallee. Die Ermittlungen zu dem Mann dauern an, die Polizei hat hierzu bereits gute Ermittlungsansätze.

Die Polizei Bremen lobt den 26-jährigen Radfahrer für sein besonnenes und mutiges Verhalten. Solche Formen der Zivilcourage können helfen, Straftaten aufzuklären und Betroffenen schnell zu helfen - ohne sich dabei selbst unnötig in Gefahr zu bringen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 07:50

    POL-HB: Nr.: 0333--Stau nach Autobrand auf der Autobahn--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Autobahn 270 (A270) Zeit: 19.5.26, 1.25 Uhr In der Nacht zu Dienstag geriet ein Ford Galaxy aus bisher ungeklärter Ursache auf der A 270, kurz vor der Anschlussstelle Lesum in Fahrtrichtung Farge, in Brand. Verletzte gab es bei dem Vorfall keine. Für die Löscharbeiten sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die A 270 in Fahrtrichtung Farge vorübergehend ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 09:49

    POL-HB: Nr.: 0332--Polizisten stellen Einbrecher in Walle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Hohweg, Rosenheimer Straße Zeit: 16.5.26, 23.20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei stellten am Samstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Walle. Der 43-Jährige und der 46-Jährige sind verdächtig, in ein Gartenbauunternehmen eingebrochen zu sein. Gegen 23:20 Uhr meldete der Inhaber über den Notruf, dass er über eine Überwachungskamera zwei Männer auf dem Gelände seines ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 12:27

    POL-HB: Nr.: 0331--Polizisten angegriffen und verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Walliser Straße Zeit: 17.5.26, 1.35 Uhr In der Nacht zu Sonntag kam es nach Anwohnerbeschwerden über eine lärmende Jugendgruppe in Osterholz zu einem Polizeieinsatz. Die rund 60 Jugendlichen und jungen Erwachsenen hielten sich nachts lärmend vor einem Kiosk an der Walliser Straße auf, spielten dabei laute Musik ab und entfachten kleine Feuer. Als die alarmierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren