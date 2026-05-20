Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0335 --Gemeinsamer Erfolg von Videoleitstelle und Zivilpolizisten: Zwei Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Innenstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 19.05.26, 21:45 Uhr

Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofsvorstadt, konnten Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend zwei Täter im Alter von 16 und 21 Jahren vorläufig festnehmen. Dabei spielte neben Hinweisen von Nachbarn insbesondere auch die Videoleitstelle der Polizei eine entscheidende Rolle.

Ein Nachbar hatte den Bewohner der betroffenen Wohnung im Breitenweg telefonisch darüber informiert, dass offenbar gerade in seine Wohnung eingebrochen wird. Der Bewohner machte sich sofort auf den Weg und verständigte die Polizei. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine aufgebrochene Wohnungstür fest.

Anhand der Meldung, dass zwei Täter mit möglichem Stehlgut aus der Wohnung flüchtig seien, konnte die Videoleitstelle der Polizei daraufhin zwei Männer beobachten, die einen Fernseher trugen und aus Richtung der betroffenen Wohnung kamen. Parallel erhielt der zivile Einsatzdienst ebenfalls die Meldung und entdeckte die beiden Männer im Bereich des Hauptbahnhofes. Die beiden Männer waren den Einsatzkräften aus zurückliegenden Straftaten bereits bekannt. Der 21-jährige Tatverdächtige stieg in einen Linienbus ein, konnte jedoch nach kurzer Fahrt durch die Zivilpolizisten gestellt und festgenommen werden. Bei ihm wurde unter anderem Bargeld, zwei Smartphones, ein Fernseher sowie eine Fernbedienung aufgefunden. Die Gegenstände wurden später eindeutig dem Wohnungseinbruch zugeordnet. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde zeitgleich von weiteren zivilen Einsatzkräften verfolgt und ebenfalls gestellt.

Die beiden Männer verblieben für eine Haftprüfung im Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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