PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0335 --Gemeinsamer Erfolg von Videoleitstelle und Zivilpolizisten: Zwei Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Innenstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg
Zeit: 	19.05.26, 21:45 Uhr

Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofsvorstadt, konnten Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend zwei Täter im Alter von 16 und 21 Jahren vorläufig festnehmen. Dabei spielte neben Hinweisen von Nachbarn insbesondere auch die Videoleitstelle der Polizei eine entscheidende Rolle.

Ein Nachbar hatte den Bewohner der betroffenen Wohnung im Breitenweg telefonisch darüber informiert, dass offenbar gerade in seine Wohnung eingebrochen wird. Der Bewohner machte sich sofort auf den Weg und verständigte die Polizei. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine aufgebrochene Wohnungstür fest.

Anhand der Meldung, dass zwei Täter mit möglichem Stehlgut aus der Wohnung flüchtig seien, konnte die Videoleitstelle der Polizei daraufhin zwei Männer beobachten, die einen Fernseher trugen und aus Richtung der betroffenen Wohnung kamen. Parallel erhielt der zivile Einsatzdienst ebenfalls die Meldung und entdeckte die beiden Männer im Bereich des Hauptbahnhofes. Die beiden Männer waren den Einsatzkräften aus zurückliegenden Straftaten bereits bekannt. Der 21-jährige Tatverdächtige stieg in einen Linienbus ein, konnte jedoch nach kurzer Fahrt durch die Zivilpolizisten gestellt und festgenommen werden. Bei ihm wurde unter anderem Bargeld, zwei Smartphones, ein Fernseher sowie eine Fernbedienung aufgefunden. Die Gegenstände wurden später eindeutig dem Wohnungseinbruch zugeordnet. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde zeitgleich von weiteren zivilen Einsatzkräften verfolgt und ebenfalls gestellt.

Die beiden Männer verblieben für eine Haftprüfung im Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 09:41

    POL-HB: Nr.: 0334 --Couragierter Radfahrer verfolgt Kettenräuber und bringt Beute zurück--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 19.05.26, 15.20 Uhr Dank des mutigen Einschreitens eines 26 Jahre alten Radfahrers konnte eine 90-jährige Bremerin nach einem Straßenraub in Schwachhausen ihre gestohlene Goldkette schnell zurückbekommen. Die Seniorin war am Dienstagnachmittag gemeinsam mit ihrem Ehemann in der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 07:50

    POL-HB: Nr.: 0333--Stau nach Autobrand auf der Autobahn--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Autobahn 270 (A270) Zeit: 19.5.26, 1.25 Uhr In der Nacht zu Dienstag geriet ein Ford Galaxy aus bisher ungeklärter Ursache auf der A 270, kurz vor der Anschlussstelle Lesum in Fahrtrichtung Farge, in Brand. Verletzte gab es bei dem Vorfall keine. Für die Löscharbeiten sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die A 270 in Fahrtrichtung Farge vorübergehend ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 09:49

    POL-HB: Nr.: 0332--Polizisten stellen Einbrecher in Walle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Hohweg, Rosenheimer Straße Zeit: 16.5.26, 23.20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei stellten am Samstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Walle. Der 43-Jährige und der 46-Jährige sind verdächtig, in ein Gartenbauunternehmen eingebrochen zu sein. Gegen 23:20 Uhr meldete der Inhaber über den Notruf, dass er über eine Überwachungskamera zwei Männer auf dem Gelände seines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren