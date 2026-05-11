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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Couragierte Zeugin verfolgt Fahrraddieb

Bremerhaven (ots)

Eine Frau hatte ihr Fahrrad Samstagmittag, 9. Mai, an einem Fahrradständer vor einem großen Baumarkt in Bremerhaven-Lehe angeschlossen. Als sie wieder aus dem Geschäft kam, bemerkte sie einen Mann, der mit dem Rad gerade davonfahren wollte. Unbeeindruckt verlangte sie ihr Fahrrad von dem Dieb zurück. Dieser übergab ihr das Rad und ging in Richtung Werftstraße davon. Die 48-Jährige wählte den Notruf der Polizei und verfolgte den Flüchtigen. Da sie regelmäßig Standortmeldungen durchgab, konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Täter tatsächlich in der Auestraße antreffen. Während der Kontrolle fiel den Beamten in der Bekleidung des Verdächtigen neuwertiges Werkzeug auf, welches teilweise noch mit Etiketten versehen war. Da die Polizisten misstrauisch wurden, fragten die im Geschäft nach. Auf der Videoüberwachung war der 51-Jährige zu erkennen, wie er das Werkzeug stahl und vor dem Eingangsbereich damit das Schloss des Fahrrades durchtrennte. Die Polizei ermittelt nun wegen zweier Diebstahlsdelikte und lobt ausdrücklich das aufmerksame Verhalten der Zeugin. Auch dieser Fall zeigt: Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und bei Verdachtsmomenten umgehend den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Mehr Informationen zur Zivilcourage gibt es auf der Webseite: http://www.aktion-tu-was.de/

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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