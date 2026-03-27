Polizei Hamburg

POL-HH: 260327-3. Drei Verhaftungen und eine Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.01.2026, 03:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Hohenfelde, U-Bahnhof Lübecker Straße

In der Silvesternacht wurden zwei 25- und 33-jährige Männer in einem U-Bahnhof im Stadtteil Hamburg-Hohenfelde von vier zunächst Unbekannten mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf nicht unerheblich verletzt. Die Tatverdächtigen befinden sich nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei kam es in der U-Bahnlinie 1 aus noch ungeklärter Ursache zu einem verbalen Streit zwischen den beiden 25- und 33-Jährigen sowie der vierköpfigen Personengruppe. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung, die sich zwischenzeitlich auf den U-Bahnhof verlagert hatte, schlugen und traten die Unbekannten auf die beiden am Boden liegenden Männer ein. Dabei verlor der 33-Jährige das Bewusstsein. Zeuginnen und Zeugen schritten ein, sodass die Angreifer daraufhin zunächst unerkannt flüchteten.

Rettungskräfte transportierten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurden mehrere Gesichtsfrakturen diagnostiziert. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts der Region Nord (LKA 144), unter anderem die Auswertung von Videoüberwachungsaufnahmen, führten die Beamtinnen und Beamten nun auf die Spur der 16- bis 20-jährigen tatverdächtigen Afghanen.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Haftbefehle gegen die Männer und Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnungen in den Stadtteilen Eilbek, Bahrenfeld, Jenfeld sowie Farmsen-Berne, die am heutigen Morgen vollstreckt wurden.

Dabei wurden die Tatverdächtigen verhaftet bzw. vorläufig festgenommen und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte Beweismittel, die sie sicherstellten.

Die gemeinsamen Ermittlungen des LKA 144 und der Staatsanwaltschaft dauern weiter an.

Pap.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell