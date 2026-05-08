Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Eine Fahrradfahrerin meldete gestern Abend einen Verkehrsunfall am Polizeirevier Leherheide.

Nach ihren Angaben befuhr die 59-Jährige am gestrigen Nachmittag, 7. Mai, die Jahnstraße in Bremerhaven-Lehe in nördlicher Richtung. An der Kreuzung Steinkämpe wollte sie nach rechts abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit einem hinter ihr in gleicher Richtung fahrenden Motorroller kam. Durch den Unfall stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach dem Vorfall erfolgte ein gegenseitiger Austausch der Personalien, anschließend trennten sich die Beteiligten. Am Abend suchte die Radfahrerin einen Arzt auf und erstattete nachträglich Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell