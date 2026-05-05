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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunken mit Handy am Steuer

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Zivilstreife der Polizei Bremerhaven fiel in der Nacht auf Dienstag, 5. Mai, gegen 1 Uhr, ein PKW-Fahrer mit rasanter Fahrweise in Bremerhaven-Geestmünde auf. Die Beamten befuhren die Grashoffstraße in westlicher Richtung, als ihnen ein VW Golf entgegenkam, der abrupt in die Schillerstraße abbog. Die Zivilstreife folgte dem Fahrzeug und konnte es an der Ampel Schillerstraße/An der Mühle stoppen. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 31-jährige Fahrer während der Fahrt sein Handy nutzte. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und wurde für eine Blutprobe auf das Polizeirevier gebracht. Anschließend konnte er nach Hause gehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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