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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 44-Jährige fährt mit Auto gegen Hauswand

Bremerhaven (ots)

Glück im Unglück hatte eine 44-jährige Autofahrerin am Montagabend, 4. Mai, in Bremerhaven-Surheide, als ihr Hyundai gegen die Hauswand eines Nachbarhauses an der Egerländer Straße fuhr.

Gegen 19 Uhr rangierte die Frau rückwärts auf ihrer Grundstücksausfahrt, als sich nach eigenen Angaben das Gaspedal einklemmte. Das Fahrzeug beschleunigte ungewollt rückwärts, fuhr quer über die Straße, über den Gehweg und durch die Hecke des gegenüberliegenden Grundstücks, bevor es schließlich gegen die Hauswand des Nachbarn fuhr.

Glücklicherweise blieben sowohl der Hausbewohner als auch die Fahrzeugführerin unverletzt.

Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr führte eine erste statische Prüfung der Hauswand durch - eine Einsturzgefahr besteht nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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