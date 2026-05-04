Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Polizist am Telefon

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven warnt erneut vor betrügerischen Anrufen. Am Donnerstag, 30. April, zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr, wurde eine 83-jährige Seniorin in Bremerhaven-Wulsdorf von einem falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert.

Der Betrüger teilte der Dame mit, dass sie auf einer Liste von potenziellen Überfallopfern stünde und bereits Fotoaufzeichnungen von ihr beim Einkaufen vorlägen. Der vermeintliche Polizist überzeugte die Seniorin, ihre Wertgegenstände und Geldkarten in eine Plastiktüte zu legen, damit diese im Laufe des Tages abgeholt werden könnten. Die Dame befolgte die Aufforderung und übergab die Plastiktüte an der Türschwelle ihrer Wohnung an der Rohrstraße.

Kurze Zeit später erhielt die 83-Jährige erneut einen Anruf, diesmal von einem angeblichen "Staatsanwalt", der ihr versicherte, dass der Ablauf korrekt und in Übereinstimmung mit den Ermittlungen sei. Dennoch bekam die Seniorin Zweifel und informierte nach Rücksprache mit Ihren Angehörigen die Polizei.

In diesem Zusammenhang erneuert die Polizei Bremerhaven ihre dringende Warnung:

Die Polizei fordert nie Wertgegenstände oder Geldbeträge von Ihnen an und sammelt diese auch nicht zum Schutz vor Diebstahl ein.

Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft, und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110!

Sprechen Sie nie am Telefon über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Halten Sie im Zweifelfall Rücksprache mit einer Vertrauensperson Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie bei den Präventionsbeamt:innen der Polizei Bremerhaven unter praevention@polizei.bremerhaven.de, sowie online unter www.polizei-beratung.de

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