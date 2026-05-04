Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handtaschenraub in Bremerhaven-Lehe: Couragierte Zeugen helfen - Polizei bittet um Kontaktaufnahme

Bremerhaven (ots)

Nach einem Handtaschenraub in Bremerhaven-Lehe bittet die Polizei um Hinweise. Insbesondere werden zwei Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet und kurzzeitig die Tatverdächtigen verfolgt hatten.

Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 24. April, gegen 9.10 Uhr an der Kreuzung Frenssenstraße/Potsdamer Straße. Eine 60 Jahre alte Frau war dort zu Fuß unterwegs, als offenbar unvermittelt zwei junge Männer auf sie zutraten und einer von ihnen ihr die Tasche entriss. Danach flüchteten sie nach Aussage der Geschädigten in Richtung Lutherstraße und dann weiter Richtung Fritz-Reuter-Straße. Während die 60-Jährige die beiden Täter verfolgte, erkannten zwei Passanten unabhängig voneinander die Situation und liefen ebenfalls hinter den Flüchtenden her.

Auf der Flucht ließen die Täter dann die Tasche fallen und entkamen. Die Zeugen händigten der Frau ihre Tasche wieder aus und gingen dann, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Inhalt der Tasche war laut der Geschädigten noch vollständig.

Die 60-Jährige brachte den Fall erst einige Stunden später an der Wache zur Anzeige, sodass keine direkte Fahndung eingeleitet wurde. Die männlichen Tatverdächtigen werden beschrieben als ca. 18 bis 20 Jahre alt. Beide trugen Winterjacken.

Die couragierten Helfer waren ein ungefähr 18 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Locken sowie ein ca. 40 Jahre alter Autofahrer mit Halbglatze, der aus einem Auto gestiegen war. Die ermittelnden Beamten bitten insbesondere diese beiden Helfer, sich unter 0471/953-4444 zu melden. Aber auch jeder andere, der Hinweise geben kann, wird gebeten, dies zu tun.

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