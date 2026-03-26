Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Türe gegen geparktes Fahrzeug geschlagen

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat eine bislang unbekannte Person am Mittwochvormittag beim Öffnen einer Pkw-Tür an einem daneben geparkten Audi hinterlassen. Der Audi war zwischen 10.20 Uhr und 11 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Friedhofstraße abgestellt. Der oder die Unbekannte schlug die Fahrzeugtür gegen die Beifahrertür des Audi, kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug.

Pfullendorf

Fahrzeuge stoßen in Kreisverkehr zusammen - Polizei sucht Zeugen

Rund 18.000 Euro Sachschaden hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Mittwoch gegen 19.40 Uhr im Kreisverkehr in der Überlinger Straße/Franz-Heilig-Straße ereignet hat. Während eine 47 Jahre alte Fiat-Fahrerin den Kreisverkehr befuhr, fuhr ein 60-jähriger Volvo-Fahrer in den Kreisel ein. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Hettingen

Fahrzeuge streifen sich - hoher Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 23-jähriger VW-Fahrer geriet in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Gammertingen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und streifte den Mercedes einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 20-Jährigen. Durch den Streifvorgang lösten sich Fahrzeugteile und prallten gegen einen Dacia, dessen Fahrer hinter der 20-Jährigen fuhr. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro beziffert.

Mengen

Aufs Gaspedal gedrückt

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 36-jähriger Autofahrer am Donnerstag kurz nach Mitternacht auf der B 32. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau überwachten die Strecke auf Höhe Silberhärte, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h beträgt, mittels Laser. Der 36-Jährige wurde von den Polizisten mit fast 160 km/h gemessen. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von rund 500 Euro, Punkten in Flensburg und einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen.

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