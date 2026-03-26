PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Türe gegen geparktes Fahrzeug geschlagen

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat eine bislang unbekannte Person am Mittwochvormittag beim Öffnen einer Pkw-Tür an einem daneben geparkten Audi hinterlassen. Der Audi war zwischen 10.20 Uhr und 11 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Friedhofstraße abgestellt. Der oder die Unbekannte schlug die Fahrzeugtür gegen die Beifahrertür des Audi, kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug.

Pfullendorf

Fahrzeuge stoßen in Kreisverkehr zusammen - Polizei sucht Zeugen

Rund 18.000 Euro Sachschaden hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Mittwoch gegen 19.40 Uhr im Kreisverkehr in der Überlinger Straße/Franz-Heilig-Straße ereignet hat. Während eine 47 Jahre alte Fiat-Fahrerin den Kreisverkehr befuhr, fuhr ein 60-jähriger Volvo-Fahrer in den Kreisel ein. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Hettingen

Fahrzeuge streifen sich - hoher Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 23-jähriger VW-Fahrer geriet in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Gammertingen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und streifte den Mercedes einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 20-Jährigen. Durch den Streifvorgang lösten sich Fahrzeugteile und prallten gegen einen Dacia, dessen Fahrer hinter der 20-Jährigen fuhr. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro beziffert.

Mengen

Aufs Gaspedal gedrückt

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 36-jähriger Autofahrer am Donnerstag kurz nach Mitternacht auf der B 32. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau überwachten die Strecke auf Höhe Silberhärte, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h beträgt, mittels Laser. Der 36-Jährige wurde von den Polizisten mit fast 160 km/h gemessen. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von rund 500 Euro, Punkten in Flensburg und einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet Sachschaden von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in einem Kreisverkehr in der Hauptstraße entstanden. Eine 39-jährige Mercedes-Lenkerin missachtet eigenen Angaben zufolge aus Unachtsamkeit die Vorfahrt der 41-jährigen Fahrerin eines Mazdas. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 19:55

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Wilhelmsdorf / Pfrungen Mehrere verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß zweier Pkws Am Mittwochnachmittag, gegen 17:55 Uhr kam es auf der L201B am Ortsausgang Pfrungen in Richtung Ruschweiler / Denkingen zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Autos. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Dacia Lodgy aus Richtung Denkingen nach Pfrungen. Kurz vor dem Ortseingang, ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 14:55

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss Sachschaden von mehr als 12.000 Euro sind am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße entstanden. Ein 22-jähriger Volkswagen-Fahrer missachtete von der Katharinenstraße kommend die Vorfahrt eines 19-jährigen Mercedes-Lenkers, der auf der Keplerstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren