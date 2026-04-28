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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei ermittelt wegen Raubes

Bremerhaven (ots)

Ein 47-jähriger Mann hat am gestrigen Montagmorgen, 27. April, am Polizeirevier Lehe eine Anzeige wegen eines Raubüberfalls erstattet. Dieser soll sich seinen Angaben zufolge in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Lessingstraße in Bremerhaven-Lehe ereignet haben.

Der Mann gab an, gegen 4.30 Uhr in der Lessingstraße unterwegs gewesen zu sein, als ihn plötzlich zwei Männer von hinten ergriffen und eine dritte Person von vorne seine Jacke nach persönlichen Gegenständen durchsucht haben soll. Im Anschluss seien die Täter mit dem Mobiltelefon und der Geldbörse des 47-Jährigen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Der Geschädigte habe einen der Täter bis zu einem Mehrfamilienhaus in der Potsdamer Straße verfolgt, in das der Verfolgte verschwand. Da er selber nicht in das Haus gelangen konnte, brach er seine Verfolgung ab. Aufgrund der Sprachbarriere zeigte der Mann den Vorfall mit Unterstützung eines Arbeitskollegen erst am Montag auf der Polizeiwache an.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Raub und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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