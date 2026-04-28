Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Elektrorollstuhl vor Wohnhaus in Geestemünde gestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt wegen des Diebstahls eines Elektrorollstuhls und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Nutzer des Rollstuhls diesen am vergangenen Donnerstag, 23. April, gegen 19 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße im Stadtteil Geestemünde abgestellt. Am gestrigen Montagvormittag, 27. April, stellte der Benutzer dann fest, dass der Elektrorollstuhl nicht mehr da war. Hinweise darauf, wer das Gerät entwendet hat oder zu welchem Zeitpunkt der Diebstahl stattfand, lagen zunächst nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer im Tatzeitraum an der Schillerstraße zwischen Klopstockstraße und Wittekindstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell