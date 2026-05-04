Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Eine 74 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag, 3. Mai, in Bremerhaven-Geestemünde Opfer eines Raubes geworden. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen die Frau aus einem Auto heraus an und entrissen ihr anschließend gewaltsam eine Halskette.

Die Bremerhavenerin war gegen 14.15 Uhr zu Fuß auf der Bismarckstraße in Richtung Holzhafen unterwegs, als sie von der Beifahrerin eines grauen Kombis nach dem Weg gefragt wurde. Nachdem die 74-Jährige den Weg zum gefragten Ort erklärt hatte, bot die Unbekannte ihr zum Dank Schmuck an. Als die Seniorin dies ablehnte, zog die Täterin sie plötzlich an das Fahrzeug heran und riss ihr die am Hals getragene Kette vom Hals. Anschließend wurde die Geschädigte weggestoßen, sodass sie zu Boden stürzte.

Da die Frau über Schmerzen klagte, wurde sie mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der graue Kombi fuhr anschließend in östliche Richtung davon. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug von einem Mann mit dunklem Bart geführt. Die beiden Täter werden auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt und sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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