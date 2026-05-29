Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Bei Auseinandersetzung mit Messer bedroht - Person vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2026, gegen 23 Uhr, kam es in der Wentzinger Straße in Freiburg, am Rande des Stühlinger Parks, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf bedrohte ein Tatverdächtiger offenbar eine 4-köpfige Personengruppe mit einem langen Küchenmesser.

Im anschließenden Handgemenge gelang es den Beteiligten, den Messerträger zu entwaffnen. Dabei verletzte sich dieser an den Händen und flüchtete.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Mann im Tatortnahbereich gesichtet und anschließend vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

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