Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Überholvorgang endet mit Ohrfeige und Beleidigungen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 22.18 Uhr bis 22.23 Uhr, soll ein Überholvorgang auf der Wittlinger Straße für einen 26-jährigen Pkw-Fahrer mit einer Ohrfeige und Beleidigungen geendet haben.

Der 26-Jährige befuhr mit seinem roten Cabrio die Wittlinger Straße und überholte auf der Strecke zwischen Wittlingen und Rümmingen einen silbernen Opel Astra. In Rümmingen, an der Lichtzeichenanlage zur Lörracher Straße musste er verkehrsbeding anhalten. Dort sei der Fahrer des überholten Opel Astra an das Cabrio des 26-Jährigen herangetreten, habe diesem eine Ohrfeige gegeben und ihn mehrfach beleidigt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalles sollen in dem Bereich der Einmündung ein Motorrad und mehrere Pkws an der Lichtzeichenanlage gewartet haben, welche das Geschehen vielleicht beobachtet haben könnten. Zeugen mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, in Verbindung setzen.

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