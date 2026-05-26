Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Schwerer Unfall auf der A7

Aalen (ots)

Am Dienstagmorgen um kurz vor 8.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW Crafter fuhr ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Hierbei wurden der Fahrer sowie der Beifahrer im VW lebensgefährlich und zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Der 40-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die A7 in Fahrtrichtung Ulm bis 11:30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. Vor Ort waren neben der Polizei auch 21 Kräfte der Feuerwehr, vier Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

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