Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Böbingen: Diebstahl von E-Scooter

Am Samstag zwischen 9 Uhr und 22 Uhr wurde am Bahnhof ein E-Scooter der Marke Navee mit dem Versicherungskennzeichen 302-ODI entwendet. Der Scooter war mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: Pedelec-Fahrerin übersehen

Am Montag um 17:30 Uhr wollte ein 36-Jähriger mit seinem Kia von der Abt-Angehrn-Straße nach links in die Nördlinger Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts heranfahrende 63-jährige Pedelec-Lenkerin und stieß mit dieser zusammen. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Hüttlingen: Unfallflucht

Am Montag um kurz nach 15 Uhr befuhr ein 46-jähriger Lenker eines Motorrollers die Lengenfelder Straße zwischen Hüttlingen und Mittellengenfeld. Auf der Strecke kam ihm ein dunkler PKW mit einer unsicheren Fahrweise entgegen. Nachdem der PKW mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der Rollerfahrer ausweichen und stürzte. Hierbei wurde der Rollerfahrer verletzt. Hinweise auf den unbekannten PKW-Lenker nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW contra Fahrrad

Am Montag um 6:50 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrradfahrerin die Fahrbachstraße und wollte von dorrt in die Hirschbachstraße einbiegen. Hierbei kam sie zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Opel Combo, dessen 67-jähriger Fahrer von der Hirschbachstraße in die Fahrbachstraße einfahren wollte und hierbei die Kurve schnitt. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Kirchheim am Ries: Garagenwand beschädigt

Bei einem rückwärtigen Wendemanöver beschädigte zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Garagenwand in der Huftenstraße. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300.

Mögglingen: Diebstahl aus Turnhalle

Ein Dieb entwendete am Samstag zwischen 14 Uhr und 15:50 Uhr aus einer Umkleidekabine einer Turnhalle in der Heubacher Straße einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Dieb von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Zeugenhinweise.

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